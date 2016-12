Uutinen

Kymen Sanomat: Heikoimmista lähtökohdista tulevat nuoret sijoittuvat huonommin koulutukseen ja työelämään Kela ja Kuntoutussäätiö ovat tutkineet 10 vuoden ajan jatkuneessa seurantatutkimuksessa, kuinka heikoimmassa asemassa olevat nuoret kiinnittyvät työelämään. Nuorten syrjäytymistä Suomessa on tutkittu nyt ensimmäistä kertaa näin kattavasti etuuksien, palveluiden, työssäkäynnin ja TE-palveluiden näkökulmasta. Esimerkiksi sijaishuoltoon sijoitetusta nuorista valtaosa joutuu kohtaamaan aikuisuuden paineet liian aikaisin. Muista nuorista poiketen heidän on itsenäistyttävä heti täysi-ikäisyyden myötä. Vain alle puolet sijaishuoltoon sijoitetuista nuorista suoritti tutkimuksen aikana peruskoulun loppuun. Kolmasosa koki jääneensä vaille luotettavia aikuisia. Alle puolet heistä oli työllistynyt alle 26-ikävuoteen mennessä. Seurantatutkimuksen aikana joka kymmenes nuori oli ollut vähintään viisi vuotta työn ja koulutuksen ulkopuolella. Aikuistuminen viivästyy erityisesti niillä nuorilla, joiden vanhemmilla on toimeentulo-ongelmia. Nämä nuoret ovat myös suurimmassa vaarassa jäädä vaille työtä ja koulutusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin matalasti koulutettuja, psyykenlääkkeitä käyttäviä, työkyvyttömyysetuuksia saaneita tai kodin ulkopuolelle sijoitettuja nuoria ja heidän kiinnittymistään työelämään. Tutkimuksessa havaittiin, että koulutus toimii työn ja koulutuksen ulkopuolisuudelta suojaavana tekijänä. Osalla taloudellisen itsenäisyyden saavuttaminen viivästyi useilla vuosilla koulutettuihin nuoriin verrattuna koulutuksen keskeytyksistä, lyhytkestoisista tuetuista työsuhteista ja työttömyydestä johtuen. Tutkijoiden mukaan nuoren palveluiden toteuttamisessa yksilöllinen elämäntilanne tulee ottaa paremmin huomioon. Nuorten kasvua ja osallisuutta tulisi vahvistaa uudenlaisin koulutus- ja työllistymiskeinoin. Aikuistumista tukemaan sopivat esimerkiksi sosiaaliset vuokrasuhteet. Monen nuoren kohdalla toimiva keino olisi tarkastella työllistymistä, kouluttautumista, sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa samanaikaisesti. Lue koko uutinen:

