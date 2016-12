Uutinen

Kymen Sanomat: Ota talteen sunnuntain leivontavinkit Starboxin bloggareilta: tikkareita ja aura-päärynäpiirakka Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä tulevalle viikolle. Herkuttelijat-blogin Hertta Puumalainen on leiponut pikkujouluihin mainiosti sopivan aura-päärynäpiirakan. Hertta on saanut piirakan ohjeen viime vuonna työkavereiltaan. Aura-päärynäpiirakan ohjeen voit lukea täältä. Jannen keittiössä -bloggari Janne Kujala kertoo joulukalenterinsa viidennessä luukussa ohjeet dipattujen Oreo-tikkareiden tekoon. Jannen mukaan tikkarit saa nopsaan valmiiksi. Lue ohjeet herkkutikkareiden valmistamiseen täältä. Pappilassa-blogissa neuvotaan ohjeet Rocky Road -kuusien valmistukseen. Kuusien tekoon tarvitaan korkeita shottilaseja sekä monenlaista makeaaaina riisimuroista vaahtokarkkeihin. Lue ohje maukkaisiin Rocky Road -kuusiin täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

