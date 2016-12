Uutinen

Kymen Sanomat: Lotossa ei täysosumia, ensi viikolla potissa 5 miljoonaa Lottoarvonnassa ei tällä viikolla löytynyt täysosumia, tiedottaa Veikkaus. Ensi viikolla Loton potti on viisi miljoonaa euroa. Eilisillan arvonnassa löytyi yksi 6+1 -tulos. Sillä voitti noin 219 000 euroa. Kierroksen 49/2016 Loton oikea rivi on 6, 20, 22, 28, 35, 37, 38 ja lisänumero 26. Tuplausnumeroksi arvottiin 8. Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 9 9 8 3 9 9. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/11/Lotossa%20ei%20t%C3%A4ysosumia%2C%20ensi%20viikolla%20potissa%205%20miljoonaa/2016521644228/4