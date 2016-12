Kotkalaisharrastajat löysivät Pyhtäältä upean luolaston - katso kuvia

Uutinen

Kotkalaiset luolaharrastajat Ilkka ja Mari Pylkkö ovat viime aikoina päätyneet toinen toistaan upeampiin luoliin. Vuosi sitten syksyllä Pylköt olivat mukana ryhmässä, joka löysi Luumäen ja Savitaipaleen rajalta Kaakkois-Suomen huomiota herättävimmän luola-alueen. Saravuoren lohkareluolastossa luikertelee sikin sokin tunnelia ja käytävää yli 150 metrin matkalla. Lohkareluolat ovat mannerjään, sään vaihteluiden tai maanjäristysten synnyttämiä. Tänä vuonna pariskunta on ihaillut ja kartoittanut lohkareluolastoa Pyhtään Makkarsaaressa. Makkarsaaren luola on toistaiseksi tunnetuista lohkareluolista Kymenlaakson pisin. Sen pisin reitti on 33 metriä, ja luolaston kokonaispituus mittaustavasta riippuen hieman alle tai yli 60 metriä Ilkka ja Mari Pylkkö kirjoittavat luolaharrastuksestaan blogia. Se löytyy täältä.

