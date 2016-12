Uutinen

Kymen Sanomat: Kileille puettiin villapaidat Wanhan holviston jouluun — Katso muutkin kuvat Haminan Bastionissa oli tänään koleahko keli. Hattuja myymässä ollutta Armi Häkämiestä hieman hytisytti, vaikka kokenut markkinakauppias osaa yleensä pukeutua keliin kuin keliin. — On jotenkin paljon kylmempi kuin eilen, sanoi Häkämies. Kilit Pihka ja Kirsikka eivät toivottavasti palelleet. Niillä oli oman karvan lisäksi villapaidat yllä. — Se yksi repäisi minulta kädestä koko heinäjutun kerralla ja koski nenällä kättä, kuvaili Milja Taipale kohtaamistaan kilien kanssa. Helsinkiläistä jäätaiteilijaa Anssi Kuosaa vilakka keli ei haitannut. Jääveistosten tekeminen on fyysistä puuhaa ja pitää lämpimänä. — Olen tehnyt tätä 40 vuotta. En ole mitään kouluja käynyt, vaan itse opetellut, kertoi Kuosa. Veistoksiin tarvittavan jään Kuosa on nostanut järvestä tämän vuoden helmikuussa. 40 tonnin jäävarasto oli kevään, kesän ja syksyn yli pakastekonteissa. Nyt jäämäärä on tosin huvennut viiteen tonniin. — Tällaisten tapahtumien ohella käyn erilaisissa juhlissa, yritysten tyky-päivissä ja sidosryhmätilaisuuksissa. Jotkut tilaisuudet ovat sellaisia, että osallistujat pääsevät itse veistämään. Niille, jotka haluavat kokeilla veistämistä kotipihalla, Kuosalla on hyödyllinen neuvo. Rikki menneen veistoksen voi yleensä korjata kylmällä vedellä. Lue koko uutinen:

