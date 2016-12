Uutinen

Kymen Sanomat: Jarkko Sipilä kirjailijavieraaksi Kotkan pääkirjastoon Suomalainen toimittaja ja rikoskirjailija Jarkko Sipilä saapuu maanantaina 12. joulukuuta Kotkan kirjaston kirjailijavieraaksi. Häntä haastattelee Petri Pietiläinen. Sipilä on työskennellyt rikostoimittajana Helsingin Sanomissa vuosina 1991—96. Sen jälkeen hän siirtyi rikostoimittajaksi MTV3:n Uutisiin. Sipilä tunnetaan etenkin Takamäki-dekkareistaan. Hänen esikoisteoksensa Koukku julkaistiin 1996 ja ensimmäinen Takamäki-sarjan dekkari Kosketuslaukaus vuonna 2001. Tänä vuonna ilmestynyt teos — Valheen kasvot — on jo kuudestoista Takamäki-dekkari. Sipilän teoksia on käännetty englanniksi, saksaksi ja italiaksi. Dekkareiden lisäksi Sipilä on kirjoittanut kuunnelmia ja tv-käsikirjoituksia. Hän kirjoittaa myös blogia nimeltään Elinkautinen. Jarkko Sipilä on kustantamo Crime Timen perustajajäsen. Crime Time on osuuskunta, johon kuuluu 14 suomalaista eturivin dekkarikirjailijaa. Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus alkaa kello 17.30 pääkirjaston toisen kerroksen lavalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/11/Jarkko%20Sipil%C3%A4%20kirjailijavieraaksi%20Kotkan%20p%C3%A4%C3%A4kirjastoon/2016321642425/4