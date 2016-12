Uutinen

Kymen Sanomat: Backe sai potkut — Kanerva tilalle? Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Hans Backe on saanut potkut. Backen lähtöpasseista kertoi ensimmäisenä MTV. Myöhemmin Helsingin Sanomat kertoi saaneensa vahvistuksen asialle ”lähteeltään Palloliitosta”. HS:n tietojen mukaan myös apuvalmentaja Jukka Ikäläinen ja Backen muu "taustatiimi" on irtisanottu. MTV:n tietojen mukaan uudeksi päävalmentajaksi nousee apuvalmentaja Markku Kanerva. Hän toimi tilapäisenä päävalmentajana maajoukkueen edellisen ykköskäskijän Mixu Paatelaisen potkujen jälkeen viime vuonna. Suomi voitti Kanervan alaisuudessa EM-karsinnassa Kreikan ja Färsaaret ja pelasi tasan lopputurnaukseen selviytyneiden Romanian ja Pohjois-Irlannin kanssa. Suomen maajoukkue ei ole voittanut tänä vuonna yhtään maaottelua ruotsalaisen Backen, 64, alaisuudessa. Näin huonosti maajoukkueella on mennyt viimeksi vuonna 1992, Jukka Vakkilan päävalmentajauran viimeisellä kaudella. Palloliitto ei ole virallisesti kommentoinut Backen tilannetta. Tänään puolenpäivän aikaan julkistetun tiedotteen mukaan Palloliiton liittohallitus kokoontuu maanantaina, minkä jälkeen ”tiedotetaan ajankohtaisista asioista”. — Tätä ennen ei Palloliiton eikä sen johdon toimesta tulla ottamaan spekulaatioihin kantaa, tiedotteessa sanotaan. Lue koko uutinen:

