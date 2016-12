Uutinen

Kymen Sanomat: Viides peräkkäinen kotivoitto — mutta turhan tiukaksi meni Jääkiekon Suomi-sarjan tulokas Titaanit pelaa hämmästyttävää kotivoittojen sarjaa. Kotkalaiset poistuivat tänään viidennen kerran peräkkäin voittajana kotikoppiin, mutta tällä kertaa vain kahden sarjapisteen kera.Seinäjokelainen S-Kiekko nousi nimittäin kolmen maalin tappiosemasta tasoihin ja vei ottelun jatkoajalle. Sitä ehdittiin pelata vain reilu minuutti, ennen kuin Titaanien Juho Luukkonen iski loppunumeroiksi 4—3 (1—0, 2—1, 0—2, 1—0).Titaanit nousi sarjataulukossa kymmenenneksi 29 pisteeseen S-Kiekon rinnalle. Eroa pudotuspeliviivan yläpuolelle on neljä ja karsintaviivan alapuolelle yhdeksän pistettä.Voitto on aina voitto, mutta titaanileirissä on oikeus olla tällä kertaa vähän pettynyt. Kolme pistettä oli tarjolla, kun Jesse Hurmeen illan toinen maali ja Luukkonen muuttivat toisen erän puolivälissä yhdeksässä sekunnissa numeroiksi jo 3—0. S-Kiekko toipui kuitenkin takaa-ajoon, iski pari kavennusmaalia ja lopulta Petri Viitamäki tasoitti vajaat viisi minuuttia ennen loppua.Suomisarjakiekkoilijoilla on vielä paljon pelattavaa jäljellä ennen joulutaukoa. Titaanit kohtaa ennen pyhiä vielä Kiekkokoplan vieraissa (huomenna), Huntersin kotona (16.12.) ja VG-62:n vieraissa (17.12.). Lue koko uutinen:

