Uutinen

Kymen Sanomat: Turvallinen maa -esitys antaa turvapaikanhakijoille kasvot Turvapaikanhakijoiden kokemuksista kertova Turvallinen maa -teatteriesitys saa ensi-iltansa lauantaina Kuusankoskella, YK:n ihmisoikeuksien julistuksen vuosipäivänä. Tammikuussa esitys nähdään myös Kotkassa. Itse esityksessä Taideruukin Tapahtumalavalla nähdään noin 25 turvapaikanhakijaa ja kymmenkunta suomalaista teatterin harrastajaa. Yksi esityksen kantavista voimista on Irakista Suomeen tullut Wissam Abdullah Sami. Hän on esityksen käsikirjoittaja ja yksi ohjaajista. Englannin kieltä taitavana hän on ollut myös kysytty tulkki. — Taideruukkia tulee kaiken tämän jälkeen ikävä, hän sanoo. Wissam toivoo vaivannäön kantavan hedelmää ja katsojien viimeistään nyt oivaltavan, millaisen mankelin läpi turvapaikanhakijat ovat menneet ennen Suomeen pääsyä. Monikulttuurikeskus Saagan projektikoordinaattorin Taina Vainio mukaan näytelmän tekeminen on ollut vastaanottokeskuksissa asuville syy nousta sängystä aamulla. — Vaikka projekti on ollut raskas, olen nähnyt hymyjä joka päivä, Vainio sanoo. Hänelle tärkeintä on ollut se, että turvapaikanhakijat esitellään näytelmässä yksilöinä, ei kasvottomana massana. Esityksen ikärajasuositus on 13, sillä se kuljettaa katsojat myös sodan kauhujen keskelle. Päätarinoita on viisi. Mukana on ääntä, valoa ja liikettä. Esityksessä nähdään myös kännykkäkamerakuvia ja videoita pakomatkoilta. Piia Kleimolan ohjaama esitys kestää tunnin ja vartin. Näyttelijät puhuvat äidinkieltään eli joko arabiaa tai suomea. Ennen esitystä käydään paneelikeskustelu, jossa etsitään keinoja välttää radikalisoitumista ja ääriliikkeiden nousua. Keskusteluun osallistuvat muun muassa kansanedustaja Emma Kari ja rasisminvastainen aktivisti Esa Henrik Holappa. Holappa on Suomen Vastarintaliikkeen entinen johtaja. Yksi paneelikeskusteluun osallistuvista, Kotkassa asuva Aimal Hakimi, tekee produktiosta parhaillaan dokumenttielokuvaa. Esitykset ovat Kuusankosken Taideruukissa 10.12. kello 16.30, 12.12. kello 16.30 ja 19, 13.12. kello 19. Niihin on vapaa pääsy. Turvallinen maa on Monikulttuurikeskus Saagan ja kotkalaisen, monikulttuurisen toimintakeskuksen Myllyn yhteisproduktio. Esityksiä on myös Kotkassa tammikuussa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/10/Turvallinen%20maa%20-esitys%20antaa%20turvapaikanhakijoille%20%20kasvot%20%20/2016521637997/4