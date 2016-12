Uutinen

Kymen Sanomat: Summan kalankasvattamo voi jäädä toteutumatta Kalankasvattamon perustaminen entisen Summan paperitehtaan alueelle on epävarmaa. Hankkeen taustalla olevan Sybimar Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Suomisen mukaan kasvattamon rahoitus on tuottanut ongelmia. — Projekti ei ole käytännössä oikeastaan alkanut, sillä se vaatii siihen sitoutuneen investointitiimin saamista mukaan. Ne, joiden kanssa olimme jo asiasta sopineet, eivät pitäneet sopimusta ja nyt on etsittävä uusia, Suominen sanoo. Suomisen mukaan sijoittajilta pitäisi löytyä 2-3 miljoonan euron panostus, joka avaisi rahoitushanat myös rahalaitosten ja ELY-keskuksen suuntaan. Kalankasvattamoinvestointi on kokonaissuuruudeltaan useita miljoonia euroja. Kovin kauaa ei jo muutaman vuoden vireillä ollut kasvattamoprojekti Suomisen mukaan jatku, elleivät rahoituskuviot ala selkiytyä. — Ei hirmu kauan ole aikaa siihen, kun ratkaisut on tehtävä. Jos kesäkuu koittaa vielä epävarmassa tilanteessa, niin sitten tämän voi unohtaa ja ryhtyä katsomaan muita kuvioita ja jättää tämä projekti taka-alalle. Summaan suunnitellun kalankasvattamon on tarkoitus hyödyntää paperitehtaan jätevedenpuhdistamon entisiä altaita, joiden avulla laitokselle tulee suljettu kiertosysteemi, jonka ympäristöpäästöt saadaan minimoitua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/10/Summan%20kalankasvattamo%20voi%20j%C3%A4%C3%A4d%C3%A4%20toteutumatta/2016321638081/4