Kymen Sanomat: Pk-yritysten lääkkeitä: paikallinen sopiminen ja muutoksen osaaminen Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mielestä on vaikea ymmärtää, miksi työllisyyden hoitamista edelleen vähätellään, vaikka kaikki keinot siihen on olemassa. Toimimattomien työmarkkinoiden esteet ovat poistettavissa. Pentikäisen mielestä olisi tärkeää raivata tietä paikalliselle sopimiselle, joka on paras tapa vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä työllisyyttä. Yleissitovuuden lisäksi häiriötekijä työmarkkinoilla on Pentikäisen mukaan työllistämiseen liittyvät riskit. Pienet yritykset eivät uskalla palkata työntekijöitä, koska eivät pääse heistä eroon. Kotkalainen tekniikan tohtori Kyllikki Taipale-Erävala on kymenlaaksolaisten metsäteollisuuden pk-yritysten selviytymistä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Onnistumisissa ratkaisevaa on Taipale-Erävalan mukaan ollut muutososaaminen eli yrityksen kyky tietojen, taitojen ja etenkin asenteiden muuttamiseen ympäröivän todellisuuden muutosten mukana. Eija Anttila Lue koko uutinen:

