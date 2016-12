Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Nuorisoteatteri kuljettaa katsojat leveliltä toiselle Kotkan Nuorisoteatteri valmistaa paraikaa vuoden viimeisiä näytelmätuotantojaan. 9—11- ja 10—15-vuotiaiden ryhmät ovat keväästä saakka kirjoittaneet tietokonepelimaailmaan sijoittuvia näytelmiä. Ne valmistetaan Kotkan kaupunginteatterin aulatiloihin. Ryhmiä ohjaa Henni Kiri. Nuorisoteatterin ykkösryhmän fantasiaseikkailu on nimeltään Maailmoiden sankarit. Siinä ihmistytöt Liisa ja Iina joutuvat mystisen portaalin kautta tietokonepelimaailmaan ja saavat eteensä visaisen tehtävän. Matka on täynnä jännitystä ja koomisiakin tilanteita. Kakkosryhmän esitys IRL? (in real life) on niin ikään tietokonepelimaailmaan sijoittuva. Se on sävyltään hieman totisempi, eräänlainen rohkeutta käsittelevä kasvukertomus. Näytelmän suositusikäraja on 10 vuotta. Muodoltaan esitykset ovat vaellusnäytelmiä. Samalla, kun tarinoissa siirrytään seuraavalle peli-levelille, myös yleisö siirtyy esityksen mukana kerroksesta toiseen. Hissiä voidaan tarvittaessa käyttää siirtymisiin, mutta yleisön odotetaan pääosin seisovan esityksen ajan. Katsomossa on vain muutamia istuinpaikkoja. Esitykset ovat kestoltaan alle tunnin mittaisia. Ryhmien näytelmät saavat ensi-iltansa sunnuntaina 11. joulukuuta. Molempia esitetään neljän näytöksen verran tiiviissä aikataulussa joulukuun 15. päivään saakka. Ensi-iltanäytökset ovat jo loppuunmyytyjä, mutta muissa näytöksissä on vielä tilaa. Liput kannattaa varata etukäteen, sillä yleisöä otetaan vain 40 henkeä näytöstä kohden. Lippuvaraukset onnistuvat esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta hennikiri@gmail.com. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/10/Kotkan%20Nuorisoteatteri%20kuljettaa%20katsojat%20levelilt%C3%A4%20toiselle/2016321642378/4