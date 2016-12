Uutinen

Kymen Sanomat: Valtorin yt:t päätökseen — Suomessa irtisanotaan enintään 90, käyttäjätukea keskitetään muutamaan kaupunkiin Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori) on päättänyt yt-neuvottelunsa. Neuvottelujen seurauksena Valtori irtisanoo enintään 90 työntekijää. Valtorilla on yhteensä noin 1 100 työntekijää. Toimitusjohtaja Pasi Lehmus ei osaa vielä sanoa miten irtisanomiset kohdistuvat eri alueille, mutta hän pitää todennäköisenä, että irtisanomisia tapahtuu myös Kaakkois-Suomessa. Irtisanomisia on arvioitu vasta valtakunnallisella tasolla ja tehtävänkuvittain. — Irtisanomiset vaikuttavat kauttaaltaan eri paikkakuntiin ja kaikkiin tehtäviin, Lehmus sanoo. Yt-neuvotteluissa Valtori päätti keskittää käyttäjätukeaan Hämeenlinnaan, Helsinkiin, Jyväskylään, Kajaaniin ja Ouluun. Muualla työskenteleviltä käyttäjätuen työntekijöiltä kysytään muuttohalukkuutta niille paikkakunnille. — Vaihtoehtona voi olla, että työsuhde päättyy, jos työntekijä ei ole valmis muuttamaan. Joidenkin osalta voidaan ehkä tehdä poikkeuksia ja tarjota etätyön mahdollisuuta. Valtorilla on toimipisteitä 42 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Lehmuksen mukaan yhtään toimipistettä ei lopeteta kokonaan. Kotkassa Valtorilla on kaksi työntekijää ja Kouvolassa 16. Kaakkois-Suomessa työntekijöitä on yhteensä 62. Irtisanomiset toteutetaan helmikuun loppuun 2017 mennessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/09/Valtorin%20yt%3At%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Suomessa%20irtisanotaan%20enint%C3%A4%C3%A4n%2090%2C%20k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4tukea%20keskitet%C3%A4%C3%A4n%20muutamaan%20kaupunkiin/2016521640400/4