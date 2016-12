Uutinen

Kymen Sanomat: Tiina Salonen valittu Finland Festivalsin hallitukseen Ohjelmapäällikkö Tiina Salonen Kotkan kulttuuritoimesta on valittu Finland Festivalsin hallitukseen vuosiksi 2017–2018. Hän edustaa hallituksessa Kotkan Meripäiviä. — Meripäivät on ollut jo vuosia Finland Festivalsin jäsenfestivaali, mutta viime vuosina emme ole toimineet yhdistyksessä aktiivisesti. Hallituskausi on hyvä tapa aktivoitua uudelleen. Henkilökohtaisesti olen innoissani mahdollisuudesta päästä mukaan kehittämään valtakunnan tasolla festivaalikenttää, hän sanoo. Finland Festivals on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, joka toimii kulttuurin ja matkailun alalla. Sen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu ja tutkimus sekä koulutus. Se myös markkinoi festivaalejaan Suomessa ja ulkomailla. Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen muiden jäsenten on kaksi vuotta. Finland Festivalsilla on lähes sata jäsenfestivaalia on tällä hetkellä lähes sata. Musiikin lisäksi mukana on niin tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan kuin lastenkulttuurinkin tekijöitä. Lue koko uutinen:

