Kymen Sanomat: Mikä on vuosisadan valitus Kymenlaaksossa? - Äänestä! Kymenlaakson liitto käynnistää tänään Vuosisadan Valitukset -kampanjan. Kampanjaan on koottu paikallisten sanomalehtien valituksia yleisönosastokirjoituksista ja tekstiviesteistä. Viimeisen vuosisadan varrella kymenlaaksolaisten tunteita ovat kuumentaneet monet pienet ja suuret asiat. Toiset valituksenaiheet ovat pysyneet samoina, jotkut ovat vaihtuneet vuosien varrella. Suosikkiehdokastaan voi käydä äänestämässä osoitteessa www.meidankymenlaakso.fi Vuosisadan valitus valitaan yleisöäänestyksen perusteella tammikuussa 2017. Kampanja kuuluu Kymenlaakson liiton Meidän Kymenlaakso -projektiin ja sen on toteuttanut Mediatehdas Dakar. Kampanjalla juhlistetaan Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Lue koko uutinen:

