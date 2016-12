Uutinen

Kymen Sanomat: Kyminsuussa vietetään huomenna perhejoulua, Bastionissa Wanhan holviston joulua Karhulassa Kyminsuussa haetaan huomenna lauantaina vanhaa joulun henkeä koko perheen tapahtumassa. — Tapahtuma on nyt ensimmäistä kertaa, mutta pyrimme tekemään tästä perinteen, kertoo järjestäjän Karhulan Työväennäyttämön kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Keijo Kumanto. Tilaisuudessa perheen pienimmät pääsevät esittämään lahjatoiveitaan joulupukille ja kirjuritontulle. Tapahtumaan on rakennettu myös jouluseimi. Kyminsuun joulun ohjelmassa Keijo Kumanto ja Tuuli Immonen laulavat ja laulattavat lapsille joululauluja. Lapset pääsevät myös piirileikkeihin tonttujen kanssa. — Erikoisuutena ovat myös Tiernapojat, joita ei tällä alueella kovin usein esitetä, kertoo Kumanto. Tiernapoikia esittävät teatterin nuorten ryhmän näyttelijät. Koko perheen joulutapahtuma on Kulttuuritalo Kyminsuussa lauantaina kello 10—15. Kyminsuu löytyy osoitteesta Eteläinen Karjalantie 3. Samaan aikaan Haminassa joulumielellä oleva kansa suuntaa Bastioniin, jossa järjestetään Wanhan holviston joulu. Tunnelmallisessa myyjäistapahtumassa on myös jouluista ohjelmaa. Wanhan holviston joulu on avoinna lauantaina ja sunnuntaina kello 10—16. Katso muut alueen menovinkit Kymen Sanomien tapahtumakalenterista. Lue koko uutinen:

