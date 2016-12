Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan-Kymin seurakunnasta Suomen 13. suurin Vuoden vaihteessa aloittava 37 000:n jäsenen Kotka-Kymin seurakunta on syntyessään Suomen 13. suurin. Seurakunnan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kaisa Rönkä pitää sitä organisaatioltaan esimerkillisen kevyenä. — Hallinnon hierarkiaa on karsittu. Voimavarat on suunnattu seurakuntalaisia palvelevaan työhön, Rönkä sanoo. Taloudellisen palkinnon yhdistymisestä Kotkan seurakuntaelämä kuittaa jo ensi vuonna. Kun seurakuntayhtymän tilinpito on viime vuodet päätynyt alijäämään, uuden seurakunnan ensimmäisen vuoden pitäisi ennusteiden mukaan olla taloudellisesti plusmerkkinen, talousjohtaja Matti Ilmivalta sanoo. Käytännön seurakuntatyössä yhdistyminen ei suuremmin näy. Tutut palvelut pysyvät ja löytyvät tutuista paikoista. Seurakunnan kirkot jatkavat tasavertaisina. Mitään niistä ei tulla kohottamaan pääkirkoksi. Vain kirkkoherroja on yksi. Hän on Anna-Tiina Järvinen. Lue lisää päivän Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/09/Kotkan-Kymin%20seurakunnasta%20Suomen%2013.%20suurin/2016321633868/4