Kymen Sanomat: Haminan sairaalassa oli aiemmin influenssarypäs — nyt tautia liikkuu etupäässä Pohjois-Kymenlaaksossa Influenssakausi on käynnistynyt koko maassa huomattavasti tavanomaista aiemmin. Kymenlaaksossa ensimmäiset tapaukset todettiin lokakuussa ja jatkoa seurasi marraskuussa. Täkäläisiin tilastoihin on kirjattu muun muassa noin kymmenen potilaan rypäs Haminan sairaalasta. Kymenlaakson keskussairaalan infektioylilääkäri Risto Pietikäisen mukaan eteläinen Kymenlaakso on kuitenkin juuri nyt taudin suhteen rauhallinen. Sen sijaan Pohjois-Kymenlaaksossa influenssaa on jonkin verran. Vaikka tautikausi on jo alkanut, kannattaa rokotteen ottaminen Pietikäisen mukaan yhä. Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa on vielä jäljellä riskiryhmille tarkoitettuja ilmaisrokotteita. Sen sijaan apteekeista rokotteet ovat kutakuinkin loppu. Lääkäriasema Terveystalolla oli Kotkan toimipisteessään vielä perjantaina aamupäivällä rokotteita. Lue lisää influenssasta lauantain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

