Uutinen

Kymen Sanomat: Finferriesin matkustajat kiittelevät toimintavarmuutta ja aikataulujen pitävyyttä Valtion omistama lauttayhtiö Finferries saa matkustajiltaan kiitosta toimintavarmuudesta ja aikataulujen pitävyydestä. Finferries teetti jälleen heinäkuussa asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 330 lautta-, lossi- ja yhteysalusliikenteen matkustajaa. Lauttapalvelut saivat kaikkien vastaajien keskiarvoksi arvosanan 8,6. Yleisarvosana on parantunut tasaisesti vuodesta 2013 lähtien. Asiakaspalautteiden pohjalta Finferries on nyt kehittänyt ja julkaissut mobiilisovelluksen, jolla voi selata ja hakea lauttareittien aikatauluja ja sijainteja. Finferries App -niminen sovellus toimii Applen laitteilla ja Android-laitteilla ja nettiselaimella. Kotkassa Finferriesin yhteysalus Otava on tämän vuoden aikana joutunut jokusen kerran jättämään saarireissun väliin. Toisinaan syynä on ollut liian kova tuuli, toisinaan liian alhainen vedenkorkeus. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/09/Finferriesin%20matkustajat%20kiittelev%C3%A4t%20toimintavarmuutta%20ja%20aikataulujen%20pit%C3%A4vyytt%C3%A4/2016321637373/4