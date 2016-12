Uutinen

Kymen Sanomat: Yksinäisyys altistaa vajaaravitsemukselle Laihtuminen on vanhuksen koko toimintakyvyn kannalta vaarallista, painottaa geriatrian erikoislääkäri, ylilääkäri Riitta Kupiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiristä. — Jos ikääntyneen painoindeksi jää alle 23:n, on hänellä vajaaravitsemusriski. Painonmuutokset ja liian yksipuolinen ravinto johtavat lihaskatoon, mikä puolestaan altistaa kaatumisille ja loukkaantumisille. — Syntyy noidankehä. Murtumat vaativat sairaalahoitoa sekä pitkää kuntoutusta ja ravitsemushoitoa vielä kotona tai palveluasumisessakin. Laihtuminen ja toimintakyvyn heikkeneminen ovat ongelmia etenkin kotona asuvilla vanhuksilla. — Yksinäisyys altistaa vajaaravitsemukselle ja väärille ruokailutottumuksille. Ravinto yksipuolistuu helposti esimerkiksi muistisairauden, liikuntarajoitteiden tai masennuksen vuoksi, Kupiainen toteaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ohjeisti ikääntyvien ravintosuosituksia 2010 antaessaan, ettei pelkkä vanhusten painonvaihtelun toteaminen riitä. — Painoa on seurattava ja muutoksiin on puututtava jo mahdollisesti taustalla olevien sairauksien poissulkemiseksi. Keinoja kyllä on, vakuuttaa Kupiainen. Hyvän hoidon käytäntöjen mukaan kotihoidon asiakkaat punnitaan säännöllisesti vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Punnitusten välissä tarkkaillaan syödyn ruoan määrää. — Kotihoidossa on käytössä kansainvälinen ravitsemustilan MNA-arviointiasteikko. Sairaalassa puolestaan käytetään NRS 2002 -menetelmää vajaaravitsemuksen toteamiseksi ja ravitsemushoidon käynnistämiseksi. Näin saatu tieto siirretään tietojärjestelmillä ikäihmisten kanssa toimiville. Kuntouttavilla osastoilla ravitsemusterapeutit opastavat asiakkaita terveelliseen ruokailuun. He kouluttavat myös kotihoidon työntekijöitä ohjaamaan kotona asuvia vanhuksia syömään oikein. — Lähiravintoloiden ja kotiin saatavien ateriapalveluiden lisäksi käytössä on monin paikoin myös kauppakassipalvelu. Siinä kotihoidon työntekijät tekevät vanhusten kanssa yhdessä viikon ruokatilaukset ja huomioivat silloin myös vanhusten omat makumieltymykset, kertoo Kupiainen. Lue lisää torstain Hyvinvointi-teemasta. Lue koko uutinen:

