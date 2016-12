Uutinen

Kymen Sanomat: Veripalvelu etsii lisää hätäveriryhmän luovuttajia - Haminassa luovuttamaan pääsee huomenna Veripalvelu etsii lisää erityisesti hätäveriryhmän eli O negatiivisen luovuttajia, jotka saapuisivat luovuttamaan verta säännöllisesti. Tällä hetkellä kaikista verenluovuttajista seitsemän prosenttia on O negatiivisia. Vaikka muiden veriryhmien veren käyttö on laskussa, niin O negatiivisen tarve ei ole vähentynyt samassa suhteessa. — Tarvitsemme enemmän O negatiivisia luovuttajia, koska hätäverta käytetään sairaaloissa suhteellisesti enemmän kuin luovuttajia väestössä on. Nykyään joudumme kutsumaan usein samoja ihmisiä, mutta säännöllisistä luovuttajista kaikki eivät voi aina auttaa esimerkiksi flunssan tai muun väliaikaisen esteen vuoksi, kertoo verenluovutuksen johtaja Satu Pastila Veripalvelun tiedotteessa. O negatiivinen on verta, jota annetaan ensimmäisenä onnettomuuksissa ja kiireellisissä leikkauksissa. Se voi pelastaa jokaisen. Hätäverta on vain viidellä prosentilla suomalaisista. Onnettomuustilanteissa hengenvaarallisesti vuotavan potilaan veriryhmää ei ehditä usein määrittämään, jotta hänelle voitaisiin antaa oman veriryhmänsä mukaisia verivalmisteita. Silloin potilaan voi pelastaa varmimmin O negatiivinen verellä, koska se sopii kaikille. Kotkan ja Haminan seudulla ei ole pysyvää verenluovutuspistettä, mutta SPR:n kiertävä veripalvelu käy täällä säännöllisesti. Haminassa veripalvelu on huomenna perjantaina eli 9. joulukuuta kello 12-17. Kotkaan veripalvelu tulee joulukuun 22. päivänä. Verenluovutustilaisuus on Sammontalolla Karhulassa kello 13-18. Seuraava Kotkan-keikka veripalvelulla on 30.12., jolloin Kotkan seurakuntakeskus muuttuu tilapäiseksi verenluovutuspaikaksi kello 12.30-17. Lue koko uutinen:

