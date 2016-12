Uutinen

Kymen Sanomat: Tax free -myynti laskenut viidenneksen Kotkassa Tax free -myynti laahaa viime vuotta perässä Kotkassa. Tammi-marraskuun aikana myynti on laskenut 21 prosenttia viime vuodesta, kertoo Global Blue -yhtiö. Koko maassa laskua on 11 prosenttia. Ainoastaan Vantaalla veroton matkustajamyynti on kasvanut viime vuodesta. Asiaa selittänee aasialaisten matkustajien määrän kasvu Helsinki–Vantaan lentoasemalla. Kiinalaiset ohittivat venäläiset lentoaseman matkustajamäärissä viime vuonna. Global Bluen tilastojen mukaan kiinalaisten osuus koko tax free -myynnistä on 30 prosenttia. Eniten ostoksia tekevät silti edelleen venäläiset, vaikka heidän osuus on vähentynyt. Venäläisten osuus myynnistä on 52 prosenttia. Paikkakunnista Helsinki haukkaa tax free -myynnistä reilun puolikkaan ja Lappeenranta 18 prosenttia. Kotkan osuus on 2,1 prosenttia, Haminan 1,6 prosenttia ja Kouvolan yksi prosentti. Lue koko uutinen:

