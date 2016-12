Uutinen

Kymen Sanomat: Syyttäjän pyytämät lisäselvitykset siirtävät Harjun surman käsittelyä hovioikeudessa Valkealan Harjussa tapahtuneen henkirikoksen käsittely hovioikeudessa siirtyy ensi vuoden puolelle. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi kaksi kouvolalaismiestä vankeuteen viime toukokuussa. Toinen miehistä sai 11 vuotta taposta ja toinen kolme vuotta ja kuusi kuukautta törkeästä pahoinpitelystä. Asiaa piti alun perin käsitellä hovioikeudessa ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona. Syyttäjän mukaan asiassa on tehty oikeusapupyyntö Yhdysvaltoihin koskien Facebook-tilien sisältöä. Pyydetyn selvityksen käsittely on kesken. Surma tapahtui elokuussa 2015. Lisäksi törkeästä pahoinpitelystä tuomitun miehen puhelimen sisällön tutkiminen on kesken. Uudesta pääkäsittelyn ajankohdasta sovitaan syyttäjän pyytämien lisäselvitysten valmistuttua, viimeistään kuitenkin tammikuun 2017 alkupuolella. Käräjäoikeudessa tuomitut miehet pysyvät vangittuna. Lue koko uutinen:

