Uutinen

Kymen Sanomat: Mussalon satamassa kuvattiin monisäikeistä rikosdraamaa Mussalon satamassa kuvattiin tänään Kotkaan sijoittuvaa Aallonmurtaja-draamasarjaa. Kuvaukset jatkuvat tammikuun puoliväliin asti ja sarja nähdään ensi syksynä MTV3-kanavalla. Sataman lisäksi sarjaa on kuvattu Katariinanniemellä, puistoissa ja yksityiskodeissa. Sarjassa tunnetuimpia näyttelijöitä edustavat muun muassa Maria Ylipää, Turkka Mastomäki ja Sanna-Kaisa Palo sekä Arttu Kapulainen ja Maria Järvenhelmi. — Tämän sarjan tekeminen on ollut äärettömän mielenkiintoista ja haastavaa. Juoni on monisäikeinen ja se on pidettävä hallinnassa. Samoin oman roolihenkilön kulku tarinassa. Pitää pysyä kärryillä siitä, mitä on tekemässä, kertoo Mastomäki. Lue lisää aiheesta perjantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

