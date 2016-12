Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Pyöräpaja järjestää erilaiset joulumyyjäiset Kotkan Pyöräpajalla Hovinsaarella järjestetään perjantaista sunnuntaihin kestävät erilaiset joulumyyjäiset. — Ajatuksenamme on luoda Kotkaan erilainen, hauska ja jouluinen tapahtuma matalan kynnyksen periaatteella. Tapahtumassa voivat ammatti- ja harrastajataiteilijat sekä käsityöläiset myydä omia töitään, pitää näyttelyä tai lahjoittaa jotakin sunnuntaina pidettävään huutokauppaan, kertoo paja-aktiivi Udi Salmiaitta. Salmiaitta ja toinen paja-aktiivi Suvi Silvala kuvailevat uutta Paja Art Marketia tekijöidensä näköiseksi tapahtumaksi. — Mukaan on tulossa taiteilijoita monilta eri aloilta, muun muassa muusikoita, kuvataiteilijoita ja käsityöläisiä. Mukaan mahtuu vielä muitakin taiteen harrastajia. Tapahtumaan voi tulla vaikka myymään töitään, jotka ovat jääneet nurkkiin pölyttymään. Kunhan myytävät tuotteet vain ovat itse tehtyjä. Myyntipaikka on ilmainen, mutta pyöräpaja ottaa vastaan pieniä lahjoituksia tarvikehankintoja varten. Ohjelmassa on myyjäisten lisäksi musiikkia ja joulupuuroa. Pyöräpajalaiset haluavat tehdä myös hyväntekeväisyyttä. — Hyväntekeväisyyshuutokaupan tuotto menee lyhentämättömänä Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistykselle, kertoo Salmiaitta. Paja Art Market Kotkan Pyöräpajalla perjantaina klo 15—20, lauantaina klo 11—21 ja sunnuntaina klo 11—18. Valkamakatu 2. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/08/Kotkan%20Py%C3%B6r%C3%A4paja%20j%C3%A4rjest%C3%A4%C3%A4%20erilaiset%20joulumyyj%C3%A4iset/2016321620621/4