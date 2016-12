Uutinen

Kymen Sanomat: Korpikeskussairaala nousi taas esiin Kouvolalainen kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) on lämmittänyt idean kokonaan uuden keskussairaalan rakentamisesta Kymenlaaksoon ratkaisuna maakunnan sairaalakiistoihin. Hän on käynyt esittelemässä ideaa muun muassa ministeri Juha Rehulalle (kesk.), joka parhaillaan harkitsee investointiluvan myöntämistä Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaukseen ja laajentamiseen. Pakkanen vakuuttaa, ettei ole siirtämässä sairaalaa pois Kotkasta. — Uudelle sairaalalle pitäisi löytää uusi paikka moottoritien läheisyydessä. Se helpottaisi yhteistoimintaa HYKS:n kanssa, Pakkanen sanoo. Uutta keskussairaalaa on kouvolalaisessa keskustelussa soviteltu Kotkan ja Kouvolan välimaastoon Rantahaan moottoritieliittymästä aina Anjalankosken entiseen hallintokeskukseen Keltakankaalla. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen tyrmää uuden keskussairaalan idean. — Ei sairaalaa voi toiminnan kärsimättä siirtää yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle. Selvityksen tekeminen uudesta sairaalakiinteistöstä toisi vuosien aikalisän jo vuosikymmenen ajan valmisteltuun keskussairaalaan uudistamiseen. Lue koko uutinen:

