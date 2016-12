Uutinen

Kymen Sanomat: Kiuas kärysi Villa Karhulassa — henkilökunnan toimet saavat pelastuslaitokselta kiitosta Saunaosaston kiuas kärysi tänään hoivakoti Villa Karhulassa. Savua tuli sen verran, että hoivakodin automaattinen hälytysjärjestelmä laukesi ja teki ilmoituksen hätäkeskukseen. Tapahtuma-aikaan saunassa oli yksi hoivakodin asukas hoitajan kanssa. He pääsivät poistumaan paikalta omin avuin. — Veimme heidät ryhmäkodin puolelle ja suljimme ryhmäkoteihin johtavat ovet, jotta savu ei levinnyt sinne. Ensihoito tarkisti saunassa olleet, kertoo palvelutalon johtaja Kaija-Liisa Pekkola. Pekkolan mukaan henkilökunta ja asukkaat toimivat tilanteessa ripeästi, mutta rauhallisesti. Palomestari Simo Norema Kymenlaakson pelastuslaitokselta kiittelee niinikään hoivakodin henkilökuntaa. — Täällä tehtiin aivan oikein, kun soitettiin vielä hätäkeskukseen automaattihälytyksen jälkeen. Lisäksi oli hyvä, että pihalla oli henkilö opastamassa oikeaan kohteeseen, sanoo Norema. Villa Karhula on osa Eskolan palvelukeskusta. Palvelukeskus koostuu useasta eri rakennuksesta. Villa Eskolassa palveluntuottajana on Kotkan kaupunki. Tänään pelastuslaitoksen kohteena ollutta Villa Karhulaa ja Villa Otsolaa pyörittää Mehiläinen Oy. Pelastuslaitoksella ei tänään ollut Villa Karhulassa varsinaista tulta sammutettavanaan. Palomiehet tuulettivat saunatilan. — Sähkömies on jo kutsuttu katsomaan kiuasta, kertoo Kaija-Liisa Pekkola. Pekkolan mukaan hätätilanteita harjoitellaan hoivakodissa säännöllisesti. — Meillä oli vasta poistumisharjoitus ja alkusammutusharjoitus, sanoo Pekkola. Lue koko uutinen:

