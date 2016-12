Uutinen

Kymen Sanomat: KTP katsastaa paikallisia pelaajia avoimilla harjoituksilla: ”Pitää haluta olla nykyistä parempi” KTP etsii tällä viikolla lähialueen pelaajia Kakkosen joukkueeseensa avoimilla harjoituksilla. Viime kauden KTP:n sopimuksettomista pelaajista avoimissa harjoituksissa ovat käyneet ainakin Giorgi Ositashvili, Niko Ikävalko, Topi Pasi, Juuso Laitinen ja Matias Lindfors. Kaksi viimeksi mainittua tosin hakenevat pelipaikkaa ensisijaisesti muualta. Torstaina Ruonalan urheiluhallissa pelaajakattaus oli nuorisopitoinen. Tutummista nimistä nurmelta pystyi bongaamaan viime kaudet PeKassa Kolmosta pelanneet Juho Nykäsen ja Ferdi Balkiranin. — On hyvä nähdä paikallisia pelaajia, ja toivotaan, että joitakin nuoriakin täältä löytyisi. Mutta emme lähde mopolla moottoritielle. Pitää katsoa, kenellä on mahdollisuus auttaa joukkuetta nousemaan Ykköseen. Porukka on ollut aika kirjava, Rantanen kuvaa kaksien ensimmäisten avointen harjoitusten antia. Hän peräänkuuluttaa pelaajilta kovaa asennetta. — Niille, jotka ovat tyytyväisiä siihen missä nyt ovat, meillä ei ole käyttöä. Oli pelaaja nuori tai vanha, hänen pitää haluta olla nykyistä parempi, Rantanen linjaa. Kun paikalliset pelaajat on syynätty, siirretään katse kauemmas. Rantasella on jo pari pelaajaa luupin alla: yksi brasilialainen ja yksi suomalainen. — Molemmista olisi meille iloa. Olen ollut heihin yhteydessä ja kysellyt alustavasti, sallisiko elämäntilanne pelaamisen KTP:ssä. — Mutta nyt ollaan vasta joulukuussa. Tärkeintä on se, että joukkue on kasassa huhtikuun lopussa, Rantanen sanoo. Lue lisää perjantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/08/KTP%20katsastaa%20paikallisia%20pelaajia%20avoimilla%20harjoituksilla%3A%20%E2%80%9DPit%C3%A4%C3%A4%20haluta%20olla%20nykyist%C3%A4%20parempi%E2%80%9D/2016321634862/4