Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Jokisen jouluateria Herään. Makuuhuoneessa leijuu voimakas kinkun tuoksu. Säikähdän. Ei kai kinkku vaan ole kuivunut syömäkelvottomaksi? Vilkaisen herätyskelloon. Se näyttää seitsemää. Ei hätää, kinkku saa kypsyä vielä viitisen minuuttia. Vasta nyt huomaan, että Jokinen tuhisee vieressäni. Jokinen on taas ryöminyt sänkyyni keskellä yötä. Kuten niin usein ennenkin. Tapanamme on lämmitellä toisiamme kylminä pakkasöinä. Suuntaan keittiöön. Lihamittari näyttää 75 astetta, joten nostan kinkun uunista. Pistän cd:n soimaan. Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan… Hyräilen mukana ja aloitan jouluvalmistelut. Kahden maissa olen päässyt perinteisen soittolistani viimeiseen kappaleeseen. Laitan soittimeen suosikkini. Anna Hanski alkaa rokata joulukuusesta. Jokinen kaatoi joulukuusen naapurin metsästä… Päivä hämärtyy, minulla joulumieli kohoaa. Olen jo kuorruttanut kinkun. Se lepää vadilla luumujen ympäröimänä. Nyt vatkaan kerman ja koristelen kakun. Sitten enää suihku ja juhlavaatteet päälle. Sen jälkeen joulu voi minun puolestani tulla. Kinkku ja kakku eivät mahdu täpötäyteen jääkaappiin. Parvekkeellekaan niitä ei voi laittaa, koska ulkona on kova pakkanen. Jätän ne hetkeksi keittiön pöydälle. Tulen suihkusta vartin kuluttua ja suuntaan keittiöön. Jähmetyn kauhusta. — Jokinen, nyt heti alas pöydältä! karjaisen. Kissa vilkaisee minua ja livahtaa nopeasti piiloon. Ehdin nähdä, että sen viikset ja nenänpää ovat yltä päältä kermavaahdossa. Kinkustakin se on nakertanut kulmapalan. Ritva Kattelus

