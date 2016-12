Uutinen

Kymen Sanomat: Aleksi Tarvonen jatkaa KTP:ssä, Joni Ruuskasesta kakkosvalmentaja Keskikenttäpelaaja Aleksi Tarvonen, 22, jatkaa KTP:n peliasussa. Viime kaudella vasemmassa laidassa viihtyvä Tarvonen pelasi Ykkösessä 24 ottelua, joissa hän teki yhteensä viisi maalia. Kaudella 2015 hän pelasi 16 liigaottelua. Ennen vuoden 2014 seurafuusiota Tarvonen pelasi ”vanhassa KTP:ssä” sekä Kakkosta että Kolmosta. KTP:n kakkosvalmentajaksi on nimetty Joni Ruuskanen, 28. Entinen KooTeePee-pelaaja Ruuskanen on toiminut KTP:n fysiikkavalmentajana vuoden 2015 lopulta. Kun Ossi Virta nimitettiin KTP:n päävalmentajaksi kesäkuun lopussa, tuli Ruuskasesta myös Virran kakkosvalmentaja. Hän on suorittanut UEFA B -valmentajatutkinnon. Lue koko uutinen:

