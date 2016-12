Uutinen

Kymen Sanomat: Aleksi Tarvonen KTP:n neljäs sopimuspelaaja, Joni Ruuskasesta kakkosvalmentaja Keskikenttäpelaaja Aleksi Tarvonen, 22, jatkaa KTP:n peliasussa. Viime kaudella vasemmassa laidassa viihtyvä Tarvonen pelasi Ykkösessä 24 ottelua, joissa hän teki yhteensä viisi maalia. Kaudella 2015 hän pelasi 16 liigaottelua. Ennen vuoden 2014 seurafuusiota Tarvonen pelasi ”vanhassa KTP:ssä” sekä Kakkosta että Kolmosta. KTP on julkistanut Tarvosen lisäksi Saku Kvistin pelaajasopimuksen. KTP kertoi lisäksi torstaina, että hyökkääjä Kaarel Ustan ja puolustaja Oskari Pasasen viime kaudella solmitut monivuotiset sopimukset ovat yhä voimassa. KTP:n kakkosvalmentajaksi on nimetty Joni Ruuskanen, 28. Entinen KooTeePee-pelaaja Ruuskanen on toiminut KTP:n fysiikkavalmentajana vuoden 2015 lopulta. Kun Ossi Virta nimitettiin KTP:n päävalmentajaksi kesäkuun lopussa, tuli Ruuskasesta myös Virran kakkosvalmentaja. Hän on suorittanut UEFA B -valmentajatutkinnon. Päivitetty klo 14.49: Lisätty tieto Ustan ja Pasasen sopimusten voimassaolosta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/08/Aleksi%20Tarvonen%20KTP%3An%20nelj%C3%A4s%20sopimuspelaaja%2C%20Joni%20Ruuskasesta%20kakkosvalmentaja/2016321623630/4