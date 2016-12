Uutinen

Kymen Sanomat: Winwindin entisen hallin omistajayhtiö muuttaa lainan lyhennysaikataulua Kiinteistö Oy Hailikari muuttaa lainan lyhennyssuunnitelmaansa. Halliyhtiön hallitus on päättänyt siirtää 1,1 miljoonan euron lyhennysosan maksettavaksi laina-ajan lopussa eli 6.2.2039. Alunperin lyhennys olisi pitänyt maksaa 6.2.2017-6.8. 2018. Haminan kaupunki on myöntänyt aikanaan tuulivoimalayhtiö Winwindiä varten rakennetun hallin rahoittamiseen tarvitulle lainalle omavelkaisen takauksen. Lainan pääoma on tällä hetkellä 15,13 miljoonaa euroa. Haminan kaupunginhallitus hyväksyi keskiviikkona kiinteistöyhtiön hallituksen päättämään muutoksen. Hallituksen jäsenistä Peter Muurman (ps.) esitti, ettei hallitus olisi tässä vaiheessa hyväksynyt kyseistä muutosta. Muurmanin mukaan muutostarve perustuu yhtiön maksukyvyn puutteellisuuteen. Hän olisi halunnut, että kaupunginhallitus olisi vaatinut kiinteistöyhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta vaihtoehtoisia suunnitelmia yhtiön taloudellisen toiminnan saamiseksi kestävälle pohjalle. Muurman myös piti hallitukselle tuotua esitystä puutteellisesti valmisteltuna ja epämääräisenä. Muurman jäi esityksensä kanssa yksin. Lue koko uutinen:

