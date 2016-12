Uutinen

Kymen Sanomat: Verkkovastaajat kiittelevät Suomen luontoa ja sosiaalietuja — mitä mieltä sinä olet? Kymen Sanomien verkkosivuilla julkaistiin itsenäisyyspäivänä kysely siitä, mikä Suomessa on parasta ja mitä pitäisi tulevaisuudessa parantaa. Kommentteja on tähän mennessä tullut parikymmentä. Nimimerkki ”Luetun ymmärtäminen” mainitsee parhaiksi puoliksi rauhan, turvallisuuden ja luonnon. Hänen mielestään Suomesta tulisi nykyistä parempi, jos yksityinen sektori saisi itsetuntonsa ja inhimillisyytensä takaisin ja keskittyisi tuomaan yhteiskuntaan lisäarvoa ja työtä. — Toimivat, hyvin hoidetut vientiyritykset ja ennakkoluulottomat uudet innovaatioavaukset ansaitsevat suuren kiitoksen, kirjoittaa hän. Nimimerkki ”Jorse Karkkarista” kiittelee sosiaalietuja ja sitä, että kaupunki järjestää hyvin asuntoja niitä tarvitseville. — Täällä ei kaveria myöskään koskaan jätetä pulaan vaan aina autetaan, jos on rahat tai ruoka loppu, kommentoi hän. Nimimerkki ”Samalta viivalta 100:nteen vuoteen” on sitä mieltä, että kansalaisten tuloeroja on kavennettava. — Köyhyys on tahra hyvinvointisuomen kilvessä. Tavoitteena oltava tasa-arvoinen ja suvaitsevainen Suomi, korostaa hän. Nimimerkki ”Irvokasta itsenäisyyttä” on sitä mieltä, ettei Suomi ylipäätään ole itsenäinen valtio, vaan EU:n siirtomaa. — 80 prosenttia laeista tulee Brysselistä eikä Suomella ole niihin mitään sanomista. Mielipiteenvapaus ja sananvapaus on, kunhan vain pysyy niin sanotussa virallisessa totuudessa, kirjoittaa hän. Oletko jonkun kanssa samoilla linjoilla vai ihan eri mieltä siitä, mikä Suomessa on parasta ja missä olisi parantamisen varaa. Keskustelua saa jatkaa joko alkuperäisen jutun jatkoksi tai tai tämän jutun kommenttikentässä. Lue koko uutinen:

