Uutinen

Kymen Sanomat: Uusi seurakunta pyrkii ylijäämäiseen tulokseen, vaikka verotulot vähenevät Uuden Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen korostaa, että muuttuvassa maailmassa pelkkä talouden huomioon ottaminen ja menojen suitsiminen ei riitä. — On myös etsittävä uudenlaista, jäsenlähtöistä seurakuntatyötä. On uudistettava seurakunnan rakenteita, selkeytettävä strategiaa, kevennettävä hallinto, etsittävä uudenlaisia tapoja tehdä seurakuntatyötä ja vahvistettava johtamista, Järvinen toteaa. Järvisen mukaan on osattava karsia toimimatonta ja uskallettava kokeilla uutta. Ensi vuoden alussa aloittava Kotka-Kymin seurakunta tavoittelee heti ensimmäisenä vuotenaan ylijäämäistä taloudellista tulosta. Talousarvio perustuu tämän vuoden ennustettuun noin kahdeksan miljoonan euron toimintakatteeseen, ensi vuoden henkilöstösuunnitelmaan sekä arvioituun kirkollisverokertymään. Kirkollisverokertymä on ollut tänä vuonna aleneva: tammi-toukokuussa verotulokehitys laski 1,6 prosenttia. Uuden seurakunnan aloittaessa Kotka-Kymin seurakuntayhtymän toiminta lakkaa. Uuden seurakunnan talousarvion valmistelua on ohjannut myös seurakunnan strategiset painopistealueet , jotka ovat uudistuva, ihmisläheinen seurakuntatyö, strateginen johtaminen, vakaa talous ja toimintaa tukeva hallinto. Eija Anttila Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/07/Uusi%20seurakunta%20pyrkii%20ylij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4iseen%20tulokseen%2C%20vaikka%20verotulot%20v%C3%A4henev%C3%A4t%20/2016321604520/4