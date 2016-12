Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhällön surmien tekijä myöntänyt tekonsa Pyhällön surmien ja Aittakorven ryöstöjen esitutkinnat ovat edenneet, mutta molempien rikosten selvittely on vielä kesken. Rikoskomisario Kai Virtanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että Pyhällön surmista epäilty keski-ikäinen haminalaismies on esitutkinnan aikana myöntänyt tekonsa. Tapauksen esitutkinta kuitenkin vielä jatkuu. Pyhällössä sijaitsevasta yksityisasunnosta löydettiin marraskuun 28. päivänä surmattuina talossa asuneet eläkeikäiset mies ja nainen. Teosta epäilty keski-ikäinen mies on heidän poikansa. Hänet otettiin surmapäivänä kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä, eikä hän tehnyt vastarintaa. Myös Kotkan Aittakorvessa marraskuun lopussa tapahtuneiden ryöstöjen esitutkinta jatkuu. Kaksi nuorta miestä tunkeutui kolmeen kotiin Aittakorvessa marraskuun 29. ja 30. päivien välisenä yönä. He anastivat asunnoista omaisuutta ja pahoinpitelivät joitakin kyseisten asuntojen asukkaista. Kahden uhrin vammat vaativat sairaalahoitoa. — Aittakorven tapauksen epäiltyjä on kuulusteltu. Lähinnä on selvitetty sitä, mikä oli kummankin osuus tekoihin. Esitutkinta on vielä kesken, sanoo Virtanen. Kaikki kolme epäiltyä ovat yhä vangittuina. Lue koko uutinen:

