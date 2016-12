Uutinen

Kymen Sanomat: Poikkeuksellisesti julkaisemme epäillyn nimen Kymen Sanomat julkaisee Imatran kolmesta surmasta epäillyn nimen jo vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen. Ratkaisu on poikkeuksellinen.Rikosuutisissa ja muissakin tapauksissa, joissa henkilö joutuu epäedulliseen asemaan, nimen julkaisemista harkitaan tarkkaan. Rikostapauksissa lehtemme perusperiaate on, että kerromme yli kahden vuoden ehdottoman vankeustuomion saaneiden nimen. Ennen tuomiota nimeä ei yleensä kerrota. Tavallisesti myöskään pienempiä tuomoita saaneiden nimiä ei julkaista. Joskus yli kahden vuoden tuomiossakin nimi saatetaan jättää julkaisematta. Ratkaisu tehdään yleensä uhrin suojaamiseksiImatran tapauksessa nimen julkaisulle on perusteita. Rikos oli raakuudessaan poikkeuksellinen, ja se tehtiin avoimesti julkisella paikalla. Se rinnastuu esimerkiksi koulusurmiin, joissa myös olemme kertoneet nimen jo tutkintavaiheessa.Käytämme uutisissamme myös epäillyn toista nimeä, jotta emme leimaa muita samannimisiä.PäätoimittajaPäivi Taussi Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/07/Poikkeuksellisesti%20julkaisemme%20ep%C3%A4illyn%20nimen/2016321620270/4