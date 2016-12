Uutinen

Kymen Sanomat: Pave Maijanen ensimmäistä kertaa UMO:n solistina UMO:n joulukiertueen solistina nähdään vaikuttavan uran laulajana ja lauluntekijänä tehnyt Pave Maijanen. Viime vuonna Vain elämää –ohjelmassa nähty Maijanen esiintyy nyt ensimmäistä kertaa yhdessä maamme johtavan big bandin, UMO:n, laulusolistina. Samalla orkesteri saa ensimmäistä kertaa suositun joulukiertueensa solistiksi mieslaulajan. – UMO on huippuorkesteri, on kunnia olla heidän solistinaan, sanoo Maijanen. Yhteisesiintyminen UMO:n kanssa on Maijaselle itselleen ensimmäinen joulukonserttikiertue. Kohti joulua -kiertueella perinteisten joululaulujen lisäksi luvassa on myös harvinaisempaa herkkua. – Joulukiertue maineikkaan UMO:n kera on minulle iso juttu. Luulenpa, että ohjelmiston laulut eivät ole ihan peruskauraa, ja sen vuoksi projekti onkin innostava, Maijanen sanoo. Perinteisiä joululauluja konsertissa edustaa Tonttujen jouluyö, joka on saanut uuden sovituksen. Yhdessä yleisön kanssa laulettavia joululauluja ovat muun muassa En etsi valtaa loistoa ja Maa on niin kaunis. Kotkan konsertti on kolmas Maijasen ja UMO:n kirkkokonserttikiertueessa. Kotkan jälkeen konsertteja on vielä viisi Porvoossa, Porissa, Espoossa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Kohti joulua -konsertti on Kotkan kirkossa torstaina 8. joulukuuta kello 19.00. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/07/Pave%20Maijanen%20ensimm%C3%A4ist%C3%A4%20kertaa%20UMO%3An%20solistina%20/2016321621025/4