Kymen Sanomat: Liikennevakuutuslaki uudistuu vuodenvaihteessa - bonusten kertymisestä kuskikohtaista Vuoden 2017 alussa voimaan tuleva uusi liikennevakuutuslaki tietää muutoksia vakuutusmaksujen määräytymisperusteisiin. Vahinkohistoria ja sen mukainen bonus ei jatkossa ole autokohtainen, vaan henkilökohtainen. Kakkosautolle voi siis saada saman bonuksen kuin ykkösautollekin, jos vakuutukset ovat saman henkilön nimissä. Tuleva laki ei määrittele ylärajaa sille, kuinka korkeaksi liikennevakuutuksen lähtö- tai enimmäisbonus voi nousta. Laki ei myöskään määrää, kuinka pitkältä ajalta vahinkohistoria tulee huomioida. Samalla vahinkohistorialla autoilija voi siis saada erilaisen bonusalennuksen eri vakuutusyhtiöistä. Vertailu ja kilpailuttaminen kannattaa. Tuleva laki kohtelee entistä ankarammin liikennevakuutuksen laiminlyöntiä. Jatkossa vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa heti kilvet pois, jos tällainen ajoneuvo tulee vastaan. Lisäksi vakuutuksen laiminlyöntimaksuja korotetaan vuoden alusta. Vahinkojen käsittelyyn on tulossa määräaika, jolla pyritään lyhentämään käsittelyaikoja. Vakuutusyhtiön on aloitettava korvaushakemuksen käsittely seitsemän päivän kuluessa korvaushakemuksen saapumisesta. Vakuuttamisvelvollisuuteen uusi laki ei tuo juurikaan muutoksia. Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei tarvitse enää liikennevakuuttaa. Lue koko uutinen:

