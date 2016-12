Uutinen

Kymen Sanomat: Lantmännen Cerealia lomauttaa kaikki Kotkan näkkileipätehtaan työntekijät kahdeksi viikoksi Lantmännen Cerealia Oy lomauttaa kaikki työntekijänsä Kotkan näkkileipä- ja hapankorpputehtaalla. Kaksi viikkoa kestävät lomautukset alkavat maanantaina 19. joulukuuta. Lomautettavia työntekijöitä on 129. Toimihenkilöitä lomautetaan 6. Lomautusjaksoja on kaikkiaan viisi, joista viimeinen on huhtikuussa. Jaksojen pituudet ja lomautettujen työntekijöiden määrät vaihtelevat. Syynä lomautuksiin on myynnin hidastuminen. Kuluvan vuoden myynti ei ole toteutunut ennusteiden mukaisesti eikä tulevan vuoden tilauskanta ole yltänyt ennalta suunnitellulle tasolle. Aiemmin Kotkan tehtaan omistanut Vaasan-konserni myytiin toukokuussa 2016 Lantmännen-konsernille. Kotkan tehtaalla valmistetaan näkkileipää ja hapankorppuja. Kotkassa tuoretuotteita valmistavan leipomon omistaa Vaasan Oy, joka sekin kuuluu Lantmännen-konserniin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/07/Lantm%C3%A4nnen%20Cerealia%20lomauttaa%20kaikki%20Kotkan%20n%C3%A4kkileip%C3%A4tehtaan%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4t%20kahdeksi%20viikoksi/2016321622422/4