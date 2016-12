Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa kehitetyn BioA-konseptin myynti alkaa Vuodesta 2010 Cursorissa kehitetty ja patentoitu BioA-konsepti on tuottamassa pian uutta liiketoimintaa Kotka-Haminan-seudulle. BioA:n ympärille perustettava myyntiyhtiö alkaa myydä lannoitetuotantoon kehitettyä laitosta olemassa oleville biokaasulaitoksille. Kotimaan lisäksi asiakkaita uskotaan saatavan muun muassa Ruotsista ja Saksasta, jossa on 10 000 biokaasulaitosta. Kotkalaisen keksinnön avulla biokaasulaitoksessa syntyvästä tuhkasta erotetaan raskasmetallit, jolloin siinä säilyvät edelleen kaikki ravintoaineet. Lopputuloksena syntyy pellettimuotoon tehtyä orgaanista peltolannoitetta. Cursorin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteistyönä tehdyissä kokeissa ja koelaskelmissa on saatu erittäin hyviä tuloksia aikaan. Projektipäällikkö Jari Järvisen mukaan BioA-hankkeen myötä kehitetty lannoite on ainoa orgaaninen lannoite ja se on todistetusti yhtä hyvä tai parempi kuin nyt markkinoilla olevat epäorgaaniset lannoitteet. Kotkassa avattiin tänään keskiviikkona erotustekniikan tutkimuskeskus, jossa tutkitaan eri lähteistä tulevia tutkia ja määritellään niiden ravinnepitoisuus ja lannoitteen arvo. Kyamkin ja Cursorin yhteistyönä kehitetty laitteisto valmistettiin pari vuotta sitten Kotkan Konepajalla Mussalossa. Tutkimuskeskukselle tilat on vuokrattu Paperall-yhtiöltä Korkeakoskelta. Eija Anttila Lue koko uutinen:

