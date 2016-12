Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan teatterikerho myönsi Valokiila-patsaan Lise Holmbergille Kotkalainen näyttelijä Lise Holmberg on saanut Valokiila-patsaan tunnustuksena kotkalaisen teatterin ja näyttämötaiteen hyväksi tehdystä työstä. Holmberg on ollut teatterialalla 25 vuotta ja Kotkassa tulee ensi syksynä 20 vuotta täyteen. Kotkan kaupunginteatterin ohella hän on työskennellyt muun muassa Helsingin kaupunginteatterisa, Svenska teaternissa ja Eurooppa Neljä -teatterissa. Yhdeksi suosikkiroolikseen Holmberg on maininnut Rouva Bennetin roolin näytelmässä Ylpeys ja ennakkoluulo. Tätä nykyä Holmbergin vapaa-aika kuluu akateemiseen työhön. Hänellä on tekeillä Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa julkaistava pro gradu -tutkielma. Sen aineistona hän käyttää kaupunginteatterin Suomi 99 -revyytä. Valokiila-patsaan myöntää Kotkan teatterikerho. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet harrastajanäyttelijä Erkki Lindberg sekä näyttelijät Anne Niilola, Pia Lunkka, Esa Suvilehto ja Jouni Jalarvo. Lue koko uutinen:

