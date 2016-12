Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan remontoitu McDonald’s avasi ovensa Kotkan McDonald’s-ravintolan marraskuussa alkanut remontti on valmis. Yrittäjä Arja Palmun omistaman ravintolan ovet avattiin asiakkaille joulukuun toisena päivänä. Remontti keskittyi keittiön tuotantotiloihin. — Kyseessä oli mittava peruskorjaus tuotantotiloissa. Saimme lisää kapasiteettia, mikä mahdollistaa muun muassa uusien tuotteiden ottamisen myyntiin, sanoo Arja Palmu. Arja Palmu omistaa Kotkan ravintolan lisäksi Kouvolan McDonald’s-ravintolan. Hän työllistää kahdessa ravintolassaan noin 100 työntekijää, joiden keski-ikä on 22 vuotta. Kotkan McDonald’sissa työskentelee noin 40 työntekijää. Arja Palmu aloitti yrittäjänä Kotkan ravintolassa vuonna 1997. Kouvolan ravintola tuli mukaan kuvioihin vuonna 2001. Palmu on ollut Kauppalehti Option 300 menestyvän naistoimitusjohtajan listalla vuonna 2011 ja hänet on valittu Vuoden McDonald’s-yrittäjäksi vuosina 2001, 2005 ja 2012. Lue koko uutinen:

