Uutinen

Kymen Sanomat: Kaikki alkoi ruumisarkuista noin 90 vuotta sitten Toivo Strömberg perusti Ruumisarkku- ja huonekaluliike T.Strömbergin vuonna 1929 Isoympyräkadulle Haminaan. 87 vuotta on tuosta ajankohdasta kulunut, mutta edelleen Haminassa toimii Huonekaluliike Strömberg ja Hautauspalvelu Strömberg. Isoympyräkadulta liike muutti Raatihuoneentorille 1930-luvun alkupuolella ja sieltä Mannerheimintien varteen vuonna 1938. Kyseessä oli iso askel, sillä tuolloin paikalle nousi Toivo Strömbergin rakentamana liiketalo. Talon myötä myös läheistä risteystä ryhdyttiin kutsumaan Strömbergin kulmaksi, jona se tänä päivänäkin tunnetaan. — Tässä paikalla tehtiin laajennuksia 1960-luvulla ja 1970-luvun lopussa. Viimeisin laajennus oli vuorossa 1989, jonka jälkeen meillä on 3 000 neliötä myymälätilaa, kertoo liikettä kolmannessa polvessa luotsaava Tuomas Strömberg. Hän sai liikkeen ohjat isältään Raimo Strömbergiltä 2000-luvun alussa. Vaikka Strömbergin Huonekaluliike on aina ollut vahvasti haminalainen, on kauppaa tehty muuallakin. Strömbergin nimen alla on huonekaluja myyty Inkeroisissa, Virolahdella ja viimeisimpänä Kotkassa, jossa toiminta päättyi vasta vuonna 2008. Liiketoiminta on vuosien saatossa keskittynyt Haminaan, jonne asiakkaat ovat Strömbergin mukaan kiitettävästi löytäneet kauempaakin. — Liikkuminen on nykyisin ihmisille helpompaa ja meillä on isoissa tiloissa laaja valikoima. On siis pysyvä huonekalunäyttely. Minusta on aika kuvaavaa, että jokin aika sitten tuli asiakkaita Loviisasta. Kertoivat, että moottoritietä on Haminaan yhtä helppo ajaa kuin Lahteen tai Helsinkiin. Moottoritie on siis laajentanut meidänkin reviiriä. Kymen Sanomien juttusarjassa esitellään pitkään, kymmeniä vuosia alueella toimineita yrityksiä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/07/Kaikki%20alkoi%20ruumisarkuista%20noin%2090%20vuotta%20sitten/2016321603568/4