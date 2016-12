Uutinen

Kymen Sanomat: KTP kertoo torstaina pelaajauutisia — kenestä seuraa Kvistille? Jalkapallon Kakkoseen ryhmää kasaava KTP kertoo torstaina uutisia.KTP järjestää tiedotustilaisuuden kello 14. Kutsussa tilaisuuden aiheeksi mainitaan ”mm. pelaaja-asiat”.KTP on toistaiseksi julkistanut vasta keskikenttäpelaaja Saku Kvistin ja päävalmentaja Jari Rantasen sopimukset. Seura järjestää tällä viikolla avoimia harjoituksia, joissa se tarkkailee uusia pelaajia.Viime kauden pelaajista vain Jussi Aalto on varmasti vaihtanut maisemaa. Hän pelaa ensi kaudella liigaa PS Kemissä.Kotkalaiskasvatti Oskari Kekkonen on parhaillaan liigajoukkue FC Lahden testattavana. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/07/KTP%20kertoo%20torstaina%20pelaajauutisia%20%E2%80%94%20kenest%C3%A4%20seuraa%20Kvistille/2016321623455/4