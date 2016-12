Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Awasin tähtitaivas Kuinka nyt Afrikkaan? Siellä on turvatonta, pyöritteli tuttavani päätään, kun kerroin tulevasta matkastani. Heinäkuussa seisoin kenialaisen, nunnien ylläpitämän St. Anna Guest Housen sisäpihalla. Pimeys oli tullut leikaten, mutta rakennuksen ikkunoista loisti valoa ja hollantilaisten nuorten iloinen puheensorina kaikui ylimmästä kerroksesta. Kaikkien rakastama keittiömestari George kulki pihakiveyksen poikki huojuvaa lautaspinoa kantaen. Illallinen oli juuri päättynyt, ja matkustavaiset olivat hajaantuneet iltatoimiinsa majatalon eri puolille. Kaskaat sirittivät raskaasti. Pesulassa silitettiin. Tunsin oloni lämpimän kodikkaaksi. Pitkien automatkojen kangistamana halusin vain viivähtää paikoillani hetken. Muistelin päivän tapahtumia: kenialaislasten kirkkaita ääniä, jotka kimpoilivat aaltopeltikatosta, kun he lausuivat swahilia: Baba husoma gazeti. Sokeriruokopala oli suurta herkkua. Ruokaa ei koulussa tarjoiltu. Oppikirjapino lojui pihalla päiväntasaajan tomussa. Kämmenet hellinä taputin laulun tahdissa: amen, amen, amen… Kohotin katseeni taivaalle, jossa kirkkaat tähdet loistivat. Tähdet! Valaiskaa Awasin lasten koulutie. Pehmittäkää kivet heidän paljaitten jalkojensa alla. Nyt on joulu! Katri Niinimäki Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/07/Joulukalenteri%3A%20Awasin%20t%C3%A4htitaivas/2016321605084/4