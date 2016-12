Uutinen

Kymen Sanomat: Erotustekniikan tutkimuskeskus avataan Kotkassa tänään Korkeakoskella Kotkassa vietetään tänään erotustekniikan tutkimuskeskuksen avajaisia. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishankkeessa on rakennettu keskus, jossa tutkitaan teollisuuden ja voimalaitosten tuhkien erotustapoja. Tavoitteena on erottaa tuhkasta raskasmetallit ja tuottaa peltolannoitteeksi sopivaa ainesta. Hanke liittyy Cursorin patentoiman BioA-konseptin lannoitetuotantoon. Tutkimuskeskuksen uskotaan parantavan Kymenlaakson valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämisessä. Hankkeessa uskotaan myös syntyvän erotustekniikan osaajaverkosto, jossa on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Kaksivuotinen hanke käynnistyi viime kesänä. Se sai EU-rahaa noin 263 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 375 000 euroa. Eija Anttila Lue koko uutinen:

