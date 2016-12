Uutinen

Kymen Sanomat: Carean puhelinliikenteessä häiriöitä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean puhelinliikenteessä on tänään ilmennyt häiriöitä. Tietohallintojohtaja Matti Aholan mukaan kyse on samasta ongelmasta kuin aiemmin. — Soneran palveluissa on epävakautta. Tämä koskee meidän lisäksi monia muitakin asiakkaita Suomessa, sanoo Ahola. Carea on aiempien ongelmien jälkeen lisännyt viranomaisverkko Virven käyttöä. — Olemme laittaneet akuuttipuhelinliikenteen Virveen. Hoitotyö ei saa vaarantua, kertoo Ahola. Lue koko uutinen:

