Uutinen

Kymen Sanomat: Laittomasti maassa oleskelevat kiinnostavat poliisia ja heitä tavoitellaan aktiivisesti Suomessa on tavattu tammi—syyskuussa 2016 noin 2 000 laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä. — Jos henkilöllä ei ole oleskelulupaa eikä edellytyksiä maassaoloon, hän on ulkomaalaislain mukaan laittomasti maassa oleskeleva henkilö. Nämä henkilöt kiinnostavat poliisia ja heitä tavoitellaan aktiivisesti, toteaa rikoskomisario Pekka Gavrilov Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaisyksiköstä. Laittomasti Suomessa oleskelevien henkilöiden maastapoistamiset tulevat ensi keväänä poliisin arvion mukaan lisääntymään. Silloin Maahanmuuttovirastosta kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden tekemien valitusten suma alkaa purkautua Helsingin hallinto-oikeudessa. Suomessa on kaksi säilöönottoyksikköä, jossa maastapoistettavat henkilöt odottavat. Toinen yksikkö on Joutsenossa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueelta on tehty tänä vuonna lähes 500 maastapoistamista. Sitä, paljonko Kaakkois-Suomessa on laittomasti maassa oleskelevia henkilöitä, ei tiedetä. — Kaakkois-Suomen tilannetta ei pystytä sanomaan erikseen, koska henkilöt eivät noudata maantieteellisiä rajoja. Usein heitä vetävät Etelä-Suomen suurimmat kaupungit, joissa on jo oman maan kansalaisia, Gavrilov sanoo. Lue koko uutinen:

