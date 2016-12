Uutinen

Kymen Sanomat: Kultamitalisti sai kuvansa urheilutalon seinälle — ”Hän ei kerännyt rikkauksia, mutta rikastutti meidän muiden elämää” Kotkalainen nyrkkeilyn olympiavoittaja Pentti Hämäläinen sai maanantaina kuvansa Karhuvuoren urheilutalon yläaulan seinälle. Kotkan Voimailijoiden ex-puheenjohtaja Heikki Kotilainen ja taidemaalari Olavi Heino paljastivat Heinon maalaaman taulun, jossa Hämäläinen ottelee neuvostoliittolaista Aleksander Zasuhinia vastaan Moskovassa vuonna 1955. Kotilainen luonnehtii Hämäläistä ”kiistatta Pohjoismaiden kaikkien aikojen parhaaksi amatöörinyrkkeilijäksi”. — Hän on ainoa pohjoismainen nyrkkeilijä, joka on voittanut olympialaisissa kaksi mitalia, Kotilainen sanoi. Hämäläinen voitti kultaa Helsingissä 1952 ja pronssia Melbournessa 1956. Juhlapuheen pitänyt, nyrkkeilyliiton johtokuntaan kuuluva ex-kansanedustaja Antero Kekkonen kehui Hämäläistä vuolaasti. Kekkonen tutustui nyrkkeilijäsuuruuteen pikkupoikana 1950-luvulla. — Pentti Hämäläinen oli hyvin köyhistä oloista, ja hänen uransa oli inhimillisesti katsoen käsittämättömän komea kaari, jolle Messuhalli (Helsingin olympialaisten nyrkkeilyareena) oli se loppunäytös, Kekkonen sanoi. — Hän ei kerännyt urheilemalla rikkauksia, mutta hän rikastutti meidän muiden elämää suuresti. Hän oli myös ihmisenä kaikin tavoin esimerkillinen. Hämäläinen on yksi vain kolmesta kotkalaisesta olympiavoittajasta. Muut kaksi ovat painija Kaarlo Koskelo (1912 Tukholmassa) ja voimistelija Paavo Aaltonen (1948 Lontoossa). Nyrkkeilyn kultamitalisteja on Suomessa Hämäläisen lisäksi vain yksi, Sten Suvio Berliinissä 1936. Lue koko uutinen:

