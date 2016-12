Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kirjastoon näyttelyn tuonut Sampo Mäkelä: Kotkassa tuntemattomat ihmiset puhuvat toisilleen! Kotkassa viisi vuotta asunut ja nyt jälleen Helsingissä majaileva Sampo Mäkelä on tuonut Kotkan pääkirjastoon nähtäväksi uusimpia akvarellejaan. Samaan aikaan on Galleria Nikolaissa esillä Mäkelän Kotka-aiheisia akvarelleja. — Ajattelin, että olisi mukava pitää vielä Kotka-aiheinen näyttely ennen gallerian sulkemista. Aikataulut eivät antaneet vaihtoehtoja, joten nyt on sitten näyttely kahdessa paikassa. Kotkasta jäi Mäkelälle hyviä muistoja. — Kotkassa oli hauskaa asua. Ihmiset ovat tuttuja keskenään ja täällä yhteisöllisyyden ja välittömyyden tunne on aivan erilainen kuin Helsingissä. Kotkassa toisilleen tuntemattomat ihmiset voivat spontaanisti alkaa puhua toisilleen ja katsovat toisiaan silmiin kadulla. Helsingissä se ei ole mahdollista, ihmettelee ja iloitsee Mäkelä. Sampo Mäkelän akvarelleja on esillä Kotkan pääkirjastossa ja Galleria Nikolaissa 7. — 30. joulukuuta. Lue lisää aiheesta keskiviikon lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/06/Kotkan%20kirjastoon%20n%C3%A4yttelyn%20tuonut%20Sampo%20M%C3%A4kel%C3%A4%3A%20Kotkassa%20tuntemattomat%20ihmiset%20puhuvat%20toisilleen%21%20/2016321604815/4